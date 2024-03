Kreis Lörrach: Notaufnahme hat alle Hände voll zu tun

Dass derzeit mehr Patienten die Notaufnahme aufsuchten, die aus medizinischer Sicht keine Notfälle darstellten, sei eine zusätzliche Belastung. Die medizinische Ersteinschätzung garantiere aber, das Patienten, die dringlich medizinische Hilfe benötigten, diese auch schnell erhielten, betont der Mediziner.

Kein Vorwurf

Aus der Tatsache, dass manche Hilfesuchende in der Notaufnahme an der falschen Stelle sind, will Hemmerling keinen Vorwurf formulieren: „Die Menschen rufen häufig den Patientenservice unter 116117 an, der sie an die Notaufnahme verweist.“ Einerseits zeigten Hilfesuchende Verständnis für den Einwand, dass sie kein Fall für die Notaufnahme seien. „Andererseits sind die Betroffenen enttäuscht, wenn wir in der Notaufnahme dann nicht die Untersuchungen des niedergelassenen Facharzts anbieten.“

Mit Blick auf die Eröffnung des Zentralklinikums werden laut Hemmerling zwar viele strukturelle und organisatorische Probleme gelöst, an den großen Stellschrauben müsse aber die Politik drehen. Insbesondere sollte die Arbeit als niedergelassener Arzt wieder attraktiver gestaltet werden, rät der Chef der Klinik für Akut- und Notfallmedizin. Hausärzte könnten sicher mehr Patienten behandeln, der enge finanziellen Rahmen, in dem sich Hausarztpraxen bewegten, und das Risiko, hohe Summen an die Kassen zurückzahlen zu müssen, wirkten sich indes kontraproduktiv aus. „Das ist keine Motivation, mehr Patienten zu behandeln.“ Der ambulante Bereich muss ihm zufolge finanziell attraktiver gestaltet werde. Das entlaste dann auch alle Notfallstrukturen.