Kreis Lörrach Notbremse im Landkreis vorerst außer Kraft

Kreis Lörrach. Die Notbremse im Landkreis Lörrach ist am Samstag außer Kraft getreten. Grund ist die geänderte Corona-Verordnung der Landesregierung, die an die bundeseinheitlichen Regelungen angepasst wurde. Da die Sieben-Tage-Inzidenz in den drei Tagen zuvor nicht durchgehend über dem Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern lag, findet die bundesweite Notbremse derzeit keine Anwendung, so dass unter anderem die Ausgangsbeschränkung seit Samstag außer Kraft ist und der Einzelhandel wieder mit Terminvereinbarung öffnen kann. Das Landratsamt wird, rein zur Klarstellung und im Interesse der Rechtssicherheit in dieser komplexen Lage, eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlichen, hieß es am Samstag.