Kreis Lörrach Nur an die Autolobby gedacht

Kreis Lörrach. Für sie sei eine gute Verkehrsanbindung dieses Standortes für eine Mehrheit der Kreiseinwohner ein zentraler Punkt. Dazu müsse lediglich an der direkt am Standort entlang laufenden S-Bahn-Strecke ein neuer Haltepunkt in angemessener Zeit gebaut werden, befinden die Grünen-Kreisräte in einer Mitteilung. Während mit großem Elan von Regierungspräsidium, Landkreis und Stadt Lörrach die Straßenanbindung vorangetrieben wurde, sei beim S-Bahn-Halt nicht allzu viel passiert. Während die Stadt Lörrach eine Kreisstraße in Rekordzeit verlegte, an der „Ertüchtigung“ der Kreuzung „Entenbad“ bereits gebaut wird und an den Planungen für den Ausbau der B 317 mit Hochdruck gearbeitet wird, sei für den S-Bahn-Halt noch nicht einmal mit den Planungen begonnen worden.

Wieder einmal zeige sich, so der Fraktionsvorsitzende Bernd Martin, „dass wir in einem Autoland leben und für den Straßenbau ganz selbstverständlich alles getan wird, während beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs jahrelange und sogar jahrzehntelange Verzögerungen hingenommen werden.“