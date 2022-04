Kreis Lörrach Nur der Fachmann packt’s richtig an

„Kreativ Küchen“ ist jederzeit ein guter Partner _ sowohl beim Neubau als auch bei der Modernisierung. Für Peter Fluhr ist Beratung das A&O. Als Faustregel gilt: Bei einem Neubau sind alle Optionen offen. Man kann den Küchentyp frei wählen, abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse.

In einer Einzeilenküche liegt es in der Natur der Anordnung, dass man sich über die ganze Länge bewegen muss; sie hat den Vorteil, dass sie mit wenig Platz auskommt. In der zweizeiligen Küche können zueinander gehörende Zonen gegenüberliegen, zum Beispiel der Kochherd gegenüber dem Spülbecken.

Alle Geräte und Kochutensilien sollten dort aufbewahrt werden, wo man sie tatsächlich braucht: Kochtöpfe, Pfannen, Bratschaufel und Schöpflöffel genauso wie Gewürze und häufig verwendete Zutaten. Gut schließende Schubladen sind ideal. Die wichtigsten Gegenstände sind immer schnell zur Hand, wenn sie zuoberst eingeräumt werden. Gewürzdosen können in einem offenen Regal sehr dekorativ sein. Sie werden aber schnell staubig oder fettig. Zudem sind viele Gewürze lichtempfindlich und gehören deshalb in einen geschlossenen Schrank oder in ein eigenes Fach.

Abstellflächen kann es nie genug geben: Hier kann mit Küchenmaschinen gearbeitet oder angerichtet werden. Grundsätzlich gilt: Ausgesuchte Materialien und Farben nehmen der Küche den Werkstattcharakter und machen sie mithin zum „Herz des Hauses“.

Die Küchenexperten Peter Fluhr und Stefan Bernstein legen Wert auf gute Beratung und exakte Arbeit. In der eigenen Schreinerei lassen versierte Handwerker die persönliche Traumküche nach Kundenwunsch entstehen. Dabei verbindet „Kreativ Küchen“ handwerkliche Qualität mit kreativer Vielfalt.

www.kreativkuechebrombach.com