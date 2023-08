Kreis Lörrach Nur „schleppend“ über den Berg

Pumpen sind verkalkt

Konkret: In der betroffenen Südröhre sind Pumpen, die Wasser ausleiten sollen, verkalkt. Wasser sei in Installationsschächte eingedrungen, in denen sich Blitzschutzverteiler befinden. Baumängel am Tunnelbauwerk, so heißt es vom Betreiber, könnten ausgeschlossen werden, auch gebe es kein Wartungsproblem. Die Leitungen, deren Reparaturplanung umgehend in die Wege geleitet worden sei, dienten sowohl der Steuerung der Signale und Schranken als auch der ständigen Videoüberwachung und Beleuchtung des Tunnels.