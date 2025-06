Kreis Lörrach: Oberrheinrat kritisiert Grenzkontrollen

Programme erhalten

Der Oberrheinrat betont in einer Resolution die zentrale Rolle des EU-Förderprogramms Interreg Oberrhein für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit – dieses ermögliche seit Projekte in Bereichen wie Mobilität, Forschung, Arbeitsmarkt und Klimaschutz. Es wurde der Erhalt des Programms verlangt und der Ausbau der grenzüberschreitenden Einrichtungen in Kehl/Strasbourg aus.