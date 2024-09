Kreis Lörrach: Obst für eigenen Saft nutzen

Kerstin Monatsberger-Rogge: Schade, wenn Obst nicht genutzt wird

Gesammelt hat Monatsberger-Rogge das Obst zuvor in ihrem Garten und auf dem Grundstück ihres Nachbarn. „Den Winter über freuen sich die Kinder über den leckeren Saft“, sagt sie. Die Arbeit macht sie sich, weil sie es schade findet, wenn das Obst an den Bäumen nicht genutzt wird. Kreisobstbauberater Klaus Nasilowski und Vivian von Königslöw, vom Landschaftserhaltungsverband des Landkreises, wünschen sich mehr Menschen, die das Obst, auch von Streuobstwiesen verwerten, wie sie beim Pressegespräch zum Auftakt der Mostobst-Saison auf dem Schwimmbad-Parkplatz in Steinen erklären. Denn es gäbe im Landkreis einige Streuobstwiesen, die nicht gepflegt werden und verwildern.