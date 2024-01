Kreis Lörrach: Obstbäume richtig schneiden

Erste Termine Mitte Januar

Teilnehmer die ihre Gärten zur Übung zur Verfügung stellen wollen, werden gebeten, für mindestens eine Leiter zu sorgen. Ein Versicherungsschutz für selbst verschuldete Unfälle bestehe nicht. Die ersten beiden Termine finden am 19. und 20. Januar in Eimeldingen/Efringen-Kirchen statt. Die zweiten und dritten Termine am 9. und 10. Februar in Schliengen und der vierte und fünfte Termin am 23. Februar und 24. Februar.