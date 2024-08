Kreis Lörrach: Obstbauern erwarten gute Apfelernte

Auch Klaus Nasilowski, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Lörrach, spricht von einer guten Ernte und meint: „Wir sind im Landkreis mit einem blauen Auge davongekommen.“ Für ihn bleibt es bis zum Abschluss der Ernte aber spannend, denn Hagel oder die Mittelmeerfruchtfliege, könnten noch zuschlagen. Das Perfide an dem invasiven Schädling: mit dem bloßen Auge ist nur schwer zu erkennen, ob der Apfel befallen ist. Die Made bohrt einen sehr kleinen Gang, an dem sich aber im Inneren sogleich Fäulnis bildet. Das Herkunftsgebiet der Mittelmeerfruchtfliege liegt in Afrika. Sie ist vor allem in den Tropen und Subtropen ein gefürchteter Schädling im Obst- und Gemüseanbau.