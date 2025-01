Wegen einer Dieselspur auf einem Auffahrtsast der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Mitte ist es am Donnerstag kurz vor 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Auffahrt in Richtung Rheinfelden unterwegs. Wegen einer großflächigen Dieselspur auf der Fahrbahn verlor er in der Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weder der 26-jährige Pkw- noch der 55-jährige Lkw-Fahrer seien verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Wegen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn zog sich die Sperrung des betroffenen Abschnittes bis gegen 11.20 Uhr hin. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, welches während der Fahrt mutmaßlich den Dieselkraftstoff auf dem Auffahrtsast in Fahrtrichtung Rheinfelden verlor.