Kreis Lörrach Orte der Begegnung mit Lektüre

Landrätin Marion Dammann blickte bei der Eröffnung am Donnerstag auf die Zeit vor der Entstehung der Bücherschachteln zurück: Damals seien mitunter Lesefreunde auf der Suche nach frischer Lektüre in die Altpapiercontainer geklettert, was teilweise zu „chaotischen Situationen“ geführt habe. „Zugleich wurde den Verantwortlichen klar, dass es eine kleine Sünde ist, gute Bücher wegzuwerfen“, sagte Dammann.

So entstand die Idee zur Schaffung der Buchschachteln, die 2001 eröffnet wurden, an drei Standorten zu finden sind und jeweils an zwei Tagen geöffnet haben: in Lörrach im ehemaligen Bahnhof Haagen, in Rheinfelden an der Nollinger Straße und in Schopfheim im Gebäude der Hanfunion. In Rheinfelden besteht eine Kooperation mit dem Kreiskrankenhaus, die Patienten und Klinikpersonal das Schmökern ermöglicht.