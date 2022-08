Kreis Lörrach Outlet- und Werksverkauf

In den vergangenen Jahren ist ein Trend dahin zu verzeichnen, dass der Begriff Outlet gerne in Zusammenhang mit Geschäften genannt wird, die nicht mehr vom Hersteller selbst, sondern von Dritten betrieben werden. Schnäppchen, Rabatte, Sale – das verbindet man gemeinhin mit einem Outlet. Wer gerne günstige Markenkleidung kaufen will, der geht in einen Outlet-Store. Viele Marken eröffnen deshalb sogar für den „Schnäppchenfuchs“ einen hauseigenen Pop Up-Store, in dem man Outletware in Marken-Qualität zu einem günstigeren Preis kaufen kann. Auch große Outlet-Stores, die mehrere hundert Labels reduziert anbieten, sind sehr beliebt.