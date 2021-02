Kreis Lörrach Pandemie schwächt das Ehrenamt

Viele Menschen, so hieß es zum Auftakt des Gesprächs, setzten sich im „Vereinsland Baden-Württemberg“ in ihrer Freizeit für Kultur, Sport oder gemeinnützige Projekte ein. Es sei deshalb umso wichtiger, das Ehrenamt als „tragende Säule in der Gesellschaft“ zu stärken. Dies geschehe durch millionenschwere Unterstützungs- und Förderprogramme des Landes, unterstrich Eisenmann.

„Größte Sorge“, so die Ministerin, bereite derzeit das mitunter komplette Brachliegen von Vereinsaktivitäten, zum Beispiel in den Bereichen Sport und Kultur. Es sei wichtig, die Mitglieder trotz des coronabedingten Stillstands bei der Stange zu halten. Zusätzlich müsse mit Werbeaktionen dafür gesorgt werden, dass vor allem junge Menschen auch nach dem Ende der Pandemie noch Lust verspüren, in Vereinen aktiv mitzuwirken.