Kreis Lörrach: Partnergewalt steigt auf Rekordhoch

Diebstahlsdelikte

Laut Zeiser erfreulich: Bei den Diebstahlsdelikten weist der Kreis den niedrigsten prozentualen Anstieg aller Kreise im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg auf. Hier zählt die Statistik 1558 Delikte nach 1546 im Vorjahr. Der sogenannte einfache Diebstahl steigt um 16 Prozent, bei Ladendiebstahl zeigt die Statistik ein Plus von 33 Prozent, und der Diebstahl unter erschwerten Umständen weist lediglich einen Anstieg von 1,5 Prozent auf, während er auf Landesebene um elf Prozent zulegt. Eine steigende Tendenz (rund 59 Prozent) gibt es beim Motorrad- und Moped-Diebstahl, und bei den Wohnungseinbrüchen ist ein Zuwachs von 48 Prozent zu verzeichnen. Damit liegt dieser Bereich noch unter dem Niveau von vor Corona und 33 Prozent unter dem Jahresschnitt.

Rohheitsdelikte

Derweil stiegen die Rohheitsdelikte um rund 20 Prozent an, bei Körperverletzungen ist ein Plus von 17 Prozent festzustellen, was Zeiser zufolge die schlechteste Entwicklung aller Kreise im Polizeipräsidium Freiburg darstelle. Bei den Körperverletzungen steigt sowohl der Anteil der deutschen als auch der nichtdeutschen Tatverdächtigen. Mit den zunehmenden Flüchtlingszahlen zeigt sich auch hier eine Tendenz nach oben: Im Vergleich zum Vorjahr sind 66 Prozent mehr Asylsuchende tatverdächtig.

Spitzenreiter im Land

Der Landkreis Lörrach ist in Sachen Kriminalitätsbelastung im Verhältnis zur Einwohnerzahl Spitzenreiter in Baden- Württemberg. Die Grenzlage mit der Nähe zur Schweiz und Frankreich spiele eine Rolle, befand der Polizeivizepräsident. Was die Städte im Landkreis angeht, führt Weil am Rhein mit 15 405 erfassten Delikten, gefolgt von Lörrach (4625), Rheinfelden (2931) und Schopfheim (1345).