Kreis Lörrach Passgenaue Hilfen für einen guten Lebensstart

Weiterhin werden der Hilfe-Einsatz und die Vermittlung von Familienpaten ermöglicht, E-Mail-, Telefon- und videogestützte Beratung angeboten sowie im Rahmen von „Walk to talk“ Spaziergänge an der frischen Luft unternommen, um weiterhin beratend zur Seite stehen zu können.

Was bieten die FH? Diese richten sich an werdende Eltern während der Schwangerschaft und an Eltern mit Kindern unter drei Jahren mit Beratung in den Fachstellen sowie anknüpfend an das Angebot der Babylotsen auch aufsuchend in den Familien. Dabei betonten die Verantwortlichen den Vorteil der kombinierten Struktur, denn Bedarfe können sich auch Wochen nach der Geburt zeigen.