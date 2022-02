Kreis Lörrach Perfide, mies und skrupellos

So vor wenigen Tagen in Nordbaden geschehen, vor einigen Wochen in Bad Krozingen, vor Weihnachten in Weil am Rhein, wo ein Ehepaar sein ganzes Vermögen einem Boten übergab. Kurios auch ein Fall aus Lörrach: Im September 2021 wurde eine Seniorin in Lörrach-Stetten durch die Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ um einen hohen Bargeldbetrag gebracht. Bereits im August war die 84-Jährige von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Dieser konnte in mehreren Telefonaten ihr Vertrauen gewinnen. Er gab vor, dass ihr Vermögen bei der Bank nicht mehr sicher sei, da gegen den Chef der Bank ermittelt werde. In mehreren Tranchen hob die Frau größere Bargeldbeträge ab und übergab sie einem sogenannten „Läufer“. Eine Geldübergabe fand an der Wohnanschrift der Frau statt. Das Geld hatte sie – nach Anweisung des Betrügers – in einen Staubsauger gepackt.

Wir denken alle: Mir kann das nicht passieren. „Doch der Druck ist so perfide, so intensiv und aggressiv aufgebaut, dass selbst eine Bekannte von mir, die meine Präventionsarbeit kennt, darauf hereingefallen ist,“ sagt Erster Kriminalkommissar Jörg Wagner aus Freiburg.

Jeder denkt: Mir kann das doch nicht passieren

Betroffen ist meist die Generation 60plus. Fast noch schlimmer als der finanzielle Verlust sind anschließend Scham und Angst. Manche Opfer trauten sich nicht, irgendjemandem von dem Betrug zu erzählen.

Wagner appelliert daher auch daran, im Umfeld mitzudenken. Besonders Bankmitarbeiter sollten sensibel reagieren, wenn beispielsweise eine jahrelang bekannte Kundin plötzlich einen ungewöhnlich hohen Beitrag abhebt – und dann ruhig insistierend nachfragen.

Die Möglichkeiten der Ermittler sind begrenzt, auch aufgrund der eingeschränktem Datenspeicherung und weil die Täter meist im Ausland sitzen. Vorbeugung sei daher das wichtigste Gegenmittel. Und dafür gibt Wagner in seinem Beruf täglich sein Bestes. Denn so gerissen, wie die Betrüger sind, und so professionell, wie sie immer wieder neue Tricks und Geschichten anwenden, so wenig sicher kann jeder sein, dass seine Angehörigen oder gar er selbst nicht auch zum Opfer werden könnten.