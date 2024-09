Kreis Lörrach: Personalmangel beim DRK

Pläne für Zusammenarbeit

Ein Gutachten des Landes soll den Bedarf erheben, was bis zu einem Jahr dauern kann. Erst danach könne es darum gehen, wer diese Wachen baut und betreibt. Denn abgesehen vom DRK gibt es noch die Malteser im Landkreis. Um im Notfall so schnell wie möglich am Einsatzort zu sein, spielen beide Rettungsdienste im Landkreis eine Rolle. Zudem gibt es Pläne für eine Zusammenarbeit, bevor das Gutachten des Landes steht. So soll in Lörrach der Rettungswagen der Malteser, der tagsüber im Einsatz ist, rund um die Uhr verfügbar sein. In Binzen sollen künftig beide DRK- Rettungswagen rund um die Uhr betrieben werden. Deshalb brauche die dortige Wache mehr Schlafmöglichkeiten für die Diensthabenden, weshalb eine Erweiterung ansteht.

Zusätzlicher Rettungswagen in Rheinfelden

Fürs DRK Rheinfelden soll ein zusätzlicher Rettungswagen kommen, denn die Hilfsfristen hätten sich nach der Schließung des dortigen Kreiskrankenhauses verschlechtert. Geplant ist auch eine zusätzliche Rettungswache am neuen Zentralklinikum in Lörrach und auch Schopfheim soll eine neue Rettungswache bekommen. Die bisherige befindet sich auf dem Gelände des Schopfheimer Kreiskrankenhauses, das im Zuge des neuen Zentralklinikums geschlossen wird.