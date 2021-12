„Schon immer“ hat Petra Höfler die Hilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unterstützt; früher organisierte sie den Stand am Weihnachtsmarkt und zeigte sich begeistert von den – zu normalen Zeiten – stattfindenden Veranstaltungen wie die „Binzener Runde“ oder die Zirkusgala „Salto sociale“. Am Samstag war sie gerne bereit, zusammen mit Renate Pflugmann, die auch immer am Weihnachtsmarktstand mitgearbeitet hatte, in unserer Geschäftsstelle, mit viel Herzblut – und unter Einhaltung der Hygieneauflagen – Spenden zu sammeln. Auch hier kam eine erfreuliche Summe von fast 400 Euro zusammen. Die Hauptziehung findet am Freitag, 17. Dezember, statt – bis dahin können noch Spendenlose erworben und die Chance genutzt werden, einen Hyunday i10, eine Reise oder einen anderen Preis zu gewinnen. Foto: Christiane Guldenschuh