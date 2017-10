Kreis Lörrach Plastik gehört nicht hinein

Kreis Lörrach (ads). Mit der bundesweiten Kampagne „Aktion Biotonne Deutschland“ soll das Bewusstsein der Menschen für die Mülltrennung gefördert werden – ein Thema, bei dem der Landkreis Lörrach auf einem guten Weg ist.

40 Prozent der 112 000 Haushalte und Gewerbebetriebe im Kreis verfügen bereits über eine der braunen Tonnen, wie Johannes Steffan, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft, beim gestrigen Pressegespräch ausführte. Angesichts der Tatsache, dass der Kreistag trotz der gesetzlichen Verpflichtung durch den Bund die Biotonne zunächst auf freiwilliger Basis eingeführt habe, sei dies ein guter Wert. Allerdings einer mit Luft nach oben: So sollen in den kommenden Jahren 70 bis 80 Prozent aller Haushalte von den Vorteilen der Biotonne überzeugt werden.

Immer wieder komme es vor, dass Glas, Metall und vor allem Plastiktüten in der Biotonne landeten. Das Herausfiltern dieser Bestandteile sei zeitaufwendig und teuer, wie Steffan erklärte. Allerdings attestierte er auch, dass der Biomüll im Landkreis Lörrach in dieser Hinsicht nicht besonders auffällig sei.

Initiiert wurde die erste bundesweite Kampagne für die Biotonne von dem Handelsunternehmen Rewe und dem Naturschutzbund Nabu. Neben 40 Landkreisen nehmen auch 27 Städte sowie insgesamt 1300 kleinere Gemeinden an der Aktion teil, die im September und Oktober lief. Wie dabei versucht wurde, die Menschen für die Mülltrennung zu sensibiliseren, machte Benjamin Dietzig vom Rewe-Center Lörrach deutlich. So wurden unter anderem in mehreren tausend Rewe-Märkten sogenannte Biotonis, kleinere Behälter für den Bioabfall, und die dazugehörigen Papiertaschen, die im Gegensatz zu Plastiktüten bedenkenlos in den Biomüll gegeben werden können, verkauft. „Die Leute interessieren sich dafür“, schilderte Dietzig seine Erfahrungen.

Die Biotonne, die für Speisereste, Kaffeepads, Teebeutel und Ähnliches vorgesehen ist, wurde vom Gesetzgeber als verpflichtend vorgeschrieben. Im Landkreis Lörrach ist sie seit dem Jahr 2015 für Privathaushalte, seit diesem Jahr auch für Gewerbebetriebe vorgeschrieben. Der so gesammelte Biomüll wird soweit wie möglich kompostiert und für die Stromgewinnung genutzt.

Den messbaren Erfolg der zweimonatigen Kampagne wird die Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach auswerten und voraussichtlich Mitte November die Ergebnisse veröffentlichen, wie Künster die Vorgehenesweise schilderte.