Kreis Lörrach Platz nehmen und losfahren

Doch ganz so grenzenlos ist das 49-Euro-Ticket dann doch nicht, wie sich im Dreiländereck zeigt. Immerhin kommen Grenzgänger mit dem Monatsticket noch bis zum Basler Bahnhof SBB. Dort jedoch endet das Verbundgebiet des RVL.

Aus diesem Grund haben sich in unserer Grenzregion viele Inhaber von ÖPNV-Jahresabonnements nicht für eine Umstellung auf das monatlich kündbare Deutschlandticket entschieden. Denn mit ihren bisherigen Abos können sie beispielsweise auch die Basler Tram- und Buslinien nutzen. Ein Angebot also, das für viele Grenzgänger mehr Sinn ergibt als die Möglichkeit, beispielsweise in Berlin kostenlos U-Bahn zu fahren.