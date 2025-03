Kreis Lörrach: Polizei entdeckt zwei Babyleichen

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde in dem Objekt der Leichnam eines zweiten Säuglings gefunden. Auch in diesem Fall ist die Mutterschaft noch nicht mittels DNA-Analyse geklärt. Bei beiden Leichnamen wird aufgrund des Auffindezustands von einer bereits länger zurückliegenden Ablage ausgegangen, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen zur Todesursache beider Säuglinge dauern weiter an. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine Heranwachsende. Zum Schutz des Ermittlungsverfahrens und von Persönlichkeitsrechten erteilt die Polizei keine weitergehenden Auskünfte.

Zuletzt hatte der Fund eines toten Säuglings in Hüsingen für Aufsehen gesorgt. Gegen die jugendliche Mutter, die am 15. März bei der Polizei erschien, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. Durch eine DNA-Untersuchung des Landeskriminalamts konnte die Mutterschaft der Jugendlichen inzwischen bestätigt werden. Eine Spaziergängerin hatte am Donnerstag, 20. Februar, gegen 13.20 Uhr in einer Wiese im Außenbereich von Steinen-Hüsingen nahe der Kreisstraße 6334 den Leichnam des Säuglings gefunden.