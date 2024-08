Kreis Lörrach: Polizei ermittelt in vier Brandfällen und verstärkt Präsenz.

Erste Ermittlungen

Zu den Bränden am Wochenende liegen derzeit noch keine sachdienlichen Hinweise vor, die auf einen möglichen Tathergang schließen lassen könnten. Eine Ermittlungsspur wird in der Meldung der Polizei erwähnt. Kurz bevor der erste Brand entdeckt wurde, soll ein Motorrad vom späteren Brandort in Richtung Egringen davongefahren sein. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern derzeit noch an, heißt es weiter.

Strohballen brennen

Der erste Brand ereignete sich in Efringen-Kirchen in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr. Bei einem Aussiedlerhof an der B3 und Verbindungsstraße nach Egringen brannte ein Strohballenlager nieder. Die Feuerwehren aus Efringen-Kirchen, Weil am Rhein, Lörrach, Egringen und Wintersweiler waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Erst nach mehreren Stunden, nachdem Bagger die Strohballen auseinandergezogen hatten, konnte der Brand mit Wasser gelöscht werden. Etwa 200 Strohballen des „Seebodenhofs“ fielen den Flammen zum Opfer. Nach Meldung der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden bei diesem Brand auf rund 7 000 Euro.