Die Polizei hat am Wochenende den Motorradverkehr in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald kontrolliert. Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen. So wurden am Freitag zwischen 13.30 und 17 Uhr auf der L 151 bei Todtnau-Präg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ebenfalls am Freitagnachmittag wurden auf der Landstraße 124, am Schauinsland, sowie auf der Bundesstraße 317 bei Todtnau-Fahl Kontrollstellen eingerichtet. Am Sonntagnachmittag fand eine Kontrolle auf der Bundesstraße 317 bei Todtnau-Fahl sowie auf dem Feldberg statt. Insgesamt wurden 100 Motorräder kontrolliert. Motorradfahrer wurden wegen 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen angezeigt. Wegen Überholen im Überholverbot wurden zwölf Motorradfahrer zur Anzeige gebracht. Ebenso vier wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis (davon drei wegen Manipulationen an der Auspuffanlage) und einer wegen mangelhafter Bereifung. Ein Motorrad war unvorschriftsmäßig und eine Weiterfahrt wurde untersagt. Mindestens bis Oktober soll diese Konzeption weitergeführt werden.