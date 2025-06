Schließen Sie das Fahrrad immer an einem festen Gegenstand an – nicht nur ab. So kann es nicht einfach weggetragen oder in ein Auto verladen werden. Das gilt auch für Fahrradkeller, die von mehreren Parteien genutzt werden – so erschweren Sie es Dieben und vermeiden Probleme mit der Fahrradversicherung. Die wird im Zweifel nämlich prüfen, ob das Fahrrad ausreichend gesichert war oder ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt.