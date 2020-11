Das Vorgehen der unbekannten Täter am Telefon ist äußerst perfide, berichtet die Polizei: Die Anrufer geben sich am Telefon als Ärzte eines Krankenhauses aus. Sie behaupten, dass ein naher Angehöriger (Sohn, Tochter, Enkelkind etc.) schwer an Corona erkrankt sei und dringend teure Medikamente benötige. Oder sie erklären, dass ein angeblich schwer erkrankter Angehöriger per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden muss.

In Zusammenhang mit den Betrugsversuchen gibt das Polizeipräsidiums Freiburg folgende Tipps: