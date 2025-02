Wahlkreis Lörrach-Müllheim: Stefan Glaser tritt für die CDU an: Er will positive Perspektiven erarbeiten

Versäumnisse der CDU

Die CDU sei an „Versäumnissen in den vergangenen Jahrzehnten“ beteiligt gewesen, so Glaser. Bei Fragen der Infrastrukturentwicklung gelte dies insbesondere für die alten Bundesländer. Deutschland benötige dringend mehr Einnahmen durch Wirtschaftswachstum, um anstehende Investitionen in Digitalisierung, Infrastruktur und eine sichere Energieversorgung finanzieren zu könne. Gleichzeitig betont er, Deutschland müsse den Staatshaushalt „auf die absolut notwendigen Pflichtaufgaben reduzieren. Stellen in der Bundesverwaltung sollen deutlich abgebaut werden. Steuern sind zu senken, insbesondere für niedrige und mittlere Einkommen sowie für Unternehmenserträge.“

Verhältnis zur AfD

Glaser schließt die Zusammenarbeit mit der AfD aus – fragt aber: „Wo beginnt Zusammenarbeit? Wenn wir in Zukunft nichts mehr in den Bundestag einbringen aus Angst, die AfD könnte zustimmen: Ist das im Sinne unseres Landes? Ist das demokratisch?“ Nicht die Wähler der AfD, aber die Politiker der AfD seien „in weiten Teilen antidemokratisch gestimmt“, sagt Glaser. Die AfD biete oft scheinbar einfache Lösungen an, die keine seien. Die Partei stehe für ein Bild, das eher rückwärtsgewandt als zukunftsorientiert sei. Dies lasse sich zwar mit dem Erfahrungshorizont der Menschen leichter abgleichen, aber: „Damit können wir die notwendige Zukunftstransformation Deutschlands nicht gestalten.“

Die Parteien der Mitte müssten damit aufhören, sich im Klein-Klein zu verzetteln, und stattdessen wieder eine positive Zukunftsperspektive für das Land erarbeiten. Denn: Bei allen Problemen seien die Ausgangsposition und Voraussetzungen nach wie vor gut. Glaser: „Deutschland hat mehr Potenzial, als das Land derzeit abruft.“