Kreis Lörrach Potenzial für Erdwärme kann untersucht werden

Die Badenova will in den kommenden drei Jahren im Gebiet zwischen Efringen-Kirchen, Kandern, Rheinfelden und Weil am Rhein das geothermische Potenzial des Untergrunds erkunden und bewerten. Dafür werden bekannte geowissenschaftliche Daten ausgewertet und mit modernen geophysikalischen Messungen neue Daten über die Beschaffenheit des Untergrundes im Oberrheingraben gewonnen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. An einem geeigneten Standort soll dann ein geothermisches Projekt zur Erschließung tiefer Geothermie vorbereitet werden. Das Ziel ist die Nutzung von Erdwärme für die Wärmeversorgung.

Die bergrechtliche Erlaubnis gestattet dem Unternehmen exklusiv die Erkundung und Erschließung von Erdwärme, Sole und Lithium im Erlaubnisfeld. Anderen Unternehmen sind entsprechende Tätigkeiten verwehrt. Die Inhaberin der Erlaubnis ist dabei verpflichtet, eine planmäßige Aufsuchung nach dem im Antrag dargelegten Arbeitsprogramm vorzunehmen und dem RP jährlich über die Ergebnisse zu berichten und den Fortschritt der Aufsuchung abzustimmen.