Kreis Lörrach: Prävention fördern, Ausgaben mindern

Vertragliche Bindung

Das Modell sieht laut Hansjörg Imhof, Leiter AOK-Gesundheitspartnerberatung, vor, dass sich Hausarzt und Patient für ein Jahr vertraglich binden und dem Arzt dabei eine wichtige Lotsenfunktion zukommt. So würden unter anderem unnötige Mehrfachuntersuchungen und unkoordinierte Facharztkontakte vermieden. Denn: Ein Patient, der an der HZV teilnimmt, verpflichtet sich, bei medizinischen Problemen zuerst mit seinem Hausarzt zu sprechen, bevor er einen Facharzt aufsucht. So etabliere sich ein viel engeres Arzt-Patienten-Verhältnis, betonte Graf. Für ihn sei klar, dass, wenn die medizinische Versorgung eine Zukunft haben soll, es genau in diese Richtung gehen müsse. Zudem lobte er die finanzielle Sicherheit durch die Vertragsbindung und weniger Bürokratie für teilnehmende Praxen. Der Arzt rechnet für die Patienten nicht mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab, sondern per Selektivvertrag mit der AOK Baden-Württemberg, die bundesweit als erste Krankenkasse allen Hausärzten im Land einen sogenannten Vollversorgungsvertrag angeboten hat. Andere Kassen sind mittlerweile auf den Zug aufgesprungen. Die Teilnahme am Programm ist sowohl für Ärzte wie Patienten freiwillig. Im Landkreis Lörrach beteiligen sich 45 Ärzte und im Bezirk Hochrhein Bodensee rund 62 000 AOK-Versicherte am Modell.

Einer wissenschaftlichen Auswertung zufolge profitieren besonders Menschen mit einer chronischen Erkrankung von der HZV: Bei Diabetikern würden weniger schwerwiegende Komplikationen und sogar eine längere Lebenserwartung festgestellt, betonte Wolf.