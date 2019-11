Kreis Lörrach Praktisch-handwerkliche Bildung

Seither hat sich vieles verändert in der Einrichtung, die um eine 1980 eingeweihte Schule erweitert wurde. Drei Klassenzimmer sowie Musikzimmer, Holzwerkstatt und Weberei ermöglichen einen auf die Bedürfnisse der Kinder angepassten Unterricht in kleinen Gruppen. Im Internat stehen Mädchen und Jungen in zwei Gebäuden Einzelzimmer mit Wohnküchen und Gruppenräumen zur Verfügung. Träger der Einrichtung ist der Verein Berghaus Johannes. Finanzielle Mittel fließen vom Land (für die Schule) und über die Eingliederungshilfe.

Geblieben sind die überschaubare Größe und das an einer zeitgemäßen Waldorfpädagogik ausgerichtete Unterrichts- und Erziehungskonzept, das viel Wert auf praktisch-handwerkliche Bildung legt. Das Konzept, sagt Heimleiterin Bednarz, habe sich selbst bei denjenigen bewährt, die zunehmend mit psychischen Problemen und Verhaltensstörungen ins Haus kommen. Dennoch stellen sie die sieben Erzieher und fünf Lehrkräfte, die bislang auf Behinderungen wie Autismus, Tourette- oder Down-Syndrom fokussiert waren, vor neue Herausforderungen, weil sie „sich pädagogisch schwer lenken lassen“. Zudem kämen sie oft erst mit zehn, 15 Jahren und auf Anraten anderer Einrichtungen, in denen sie nicht klarkamen.

„Eltern gestehen sich oft weder die eigene Überforderung ein, noch wollen sie sich mit einer Sonderbeschulung ihrer Zöglinge abfinden“, erklärt Schulleiter Klaus Hotz die Situation. Eine für Eltern und Kinder „verpasste Chance“, nennt es Halina Bednarz, sei es doch um einiges einfacher, den Kindern im jüngeren Alter zu helfen „zum Wohl des Kindes und für eine entspanntere Eltern-Kind Beziehung“.

Doch auch in schwierigen Fällen hat das Team des Berghauses gezeigt, dass sich die jungen Leute meist gut weiterentwickeln können. Dafür sorgen nicht zuletzt die persönliche Zuwendung und eine geregelte Tagesstruktur ohne mediale Reizüberflutung und Konkurrenzdruck. Nach dem gemeinsamen Frühstück werden die Kinder von den Erziehern in die Klassen begleitet. Im Ganztagsunterricht stehen Lesen, Schreiben und Rechnen ebenso auf dem Programm wie Rhythmik, Musizieren und kunsthandwerkliche Fertigkeiten. In der Weberei entstehen unter Anleitung von Gabriela Martin bunte Stoffe, wird rohe Wolle aufbereitet und weiterverarbeitet. In der Holzwerkstatt hilft Johannes Dörfler beim Sägen, Bohren, Feilen und Kleben, bis hübsche Gegenstände entstehen.

Für das gemeinsame Mittagessen und das Abendbrot im großen Essraum sorgt eine Köchin mit täglich frischer Kost. Die meisten Zutaten kommen aus den hauseigenen Gärten, leidenschaftlich geführt von Erika Erz und einem angestellten Gärtner. Beide leiten auch die Schüler zum Gärtnern an.

Ebenso gemeinsam wird die Freizeit gestaltet – auf dem Kickplatz, im Schulgarten oder im Heimkino im Festsaal. Zusammen vorbereitet werden auch die Feste, und besonders stolz sind die jungen Leute auf ihr jährliches Theaterstück, das sie zum Schulabschluss aufführen.

Um den Fortbestand des kleinen Hauses ist es Halina Bednarz nicht bange: „Solange Kinder zu uns kommen, haben auch wir eine Zukunft.“

„Behinderung“ lautet das Schwerpunktthema der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ in diesem Jahr. Neben der Unterstützung von Einrichtungen und Projekten für „Menschen mit Behinderung“ geht es auch darum, mit redaktionellen Beiträgen und Reportagen die Themen Behinderung und Inklusion ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu tragen.