Gerhard Jäger, Direktor der DHBW Lörrach, hatte am Anfang der Veranstaltung schon einen kurzen statistischen Überblick gegeben: 32 000 Studenten zählen die Einrichtungen der DHBW derzeit landesweit, jährlich 10 000 Studienanfänger und Absolventen, dazu 9000 Ausbildungsbetriebe als duale Partner. Aus den seinerzeit in der Berufsakademie angebotenen ersten drei Studiengängen Industrie, Handel und Maschinenbau sind an der DHBW in Lörrach inzwischen knapp 20 geworden mit mehr als 2100 Studenten, darunter auch drei trinationale Angebote.

In einem Vortrag der Referentin Steffi Burkhart erläuterte diese ihre Gedanken und Visionen zum Thema „Neue Generationen, neue Spielregeln: Der Einfluss von Gen Y, Z und Alpha auf Kultur und Performance in Ihrem Unternehmen.“ Burkhart versteht sich selbst als Human Capitalist-Evangelistin und Missionarin in Sachen Zukunft der Arbeitswelt. „Bis 2035 werden die Gesichter unserer Arbeits- und Bildungswelten radikal verändert sein – mehr als 75 Prozent der Belegschaften in Deutschland werden von den dynamischen Generationen Y, Z und Alpha geprägt sein.