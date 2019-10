Kreis Lörrach Preis: Eine Woche Genuss für Zwei im „Trattlerhof“

Das Hotel „Trattlerhof“ in Bad Kleinkirchheim (Kärnten) stiftet sieben Übernachtungen im Landhaus, Doppelzimmer inklusive Trattlers Genusspension für zwei Personen für die Riesentombola der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Der Preis hat einen Wert von 2000 Euro. Die Genusspension umfasst ein Langschläfer-Frühstücksbuffet, eine Nachmittagsjause in der gemütlichen Badstub’n und ein fünfgängiges Wahlmenü. Neben kulinarischen Genüssen erwartet die Gäste ein Spa-Bereich mit Hallenbad, Hot-Whirlpool, Sauna und mehr. Foto: zVg

