Kreis Lörrach: Preise für Inklusionssport

Die Tafelläden Schopfheim, Rheinfelden, Markgräflerland und Dreiländereck Lörrach/Weil am Rhein sowie der Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald erhielten jeweils 800 Euro. Der Tafelladen in Schopfheim versorge aktuell zwischen 900 und 1000 Personen mit Lebensmitteln. Allerdings hätten die Menschen dort noch vor drei Jahren dreimal in der Woche einkaufen können, nun wäre dies nur noch einmal in der Woche möglich, so die Verantwortlichen. Auch die Lebensmittelspenden seien zurückgegangen, deshalb sei man froh über einen verlässlichen Partner wie Hieber, der regelmäßig Lebensmittel und Geld spenden würde.