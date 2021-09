Kreis Lörrach Probleme bei der Staffelübergabe

„Eine Herausforderung war auch, dass wir in Deutschland eher ein Arzt- als ein Gesundheitswesen haben, wo alles am ärztlichen Prozess ausgerichtet wird“, thematisiert der Co-Leiter bürokratische Hürden in alltäglichen Arbeitsabläufen. Letztlich habe es 40 Personen pro Schicht gebraucht, um Menschen impfen zu können. Kurzum: „Der administrative Aufwand und die Vorgaben durch unser Gesundheitssystem haben die Impfzentren vor große Herausforderungen gestellt.“ Mit dieser Herausforderung müssen auch die niedergelassenen Ärzte umgehen, die in der Regelversorgung eine Corona-Impfung anbieten, und das umso mehr, wenn das KIZ bald seine Tore schließt.

Die Co-Leiter haben sich im Sozialministerium für das Weiterbestehen des KIZ und die mobilen Impfteams starkgemacht –­ erfolglos. Laut Ministerium seien die zusätzlichen Impfungen „gut leistbar“ für die niedergelassenen Ärzte gemeinsam mit der Betriebsärzteschaft.

KIZ ist autark

Das Land sei überzeugt, mit mobilen Impfteams und der niedergelassenen Ärzteschaft Bedingungen geschaffen zu haben, welche alle Erfordernisse abdeckten, berichtet Franke. Aus pragmatischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sei das kein falsches Vorgehen; gleichwohl hätten Dröschel und Franke im Sozialministerium deutlich gemacht, dass man mit dem KIZ autark sei und als eines der leistungsfähigsten Zentren im Gesamtranking das Angebot für die Menschen vor Ort gerne aufrechterhalten hätte. Auch als die Zahl der Termine deutlich zurückging, lag das Lörracher KIZ noch unter den ersten zehn Impfzentren.

Mit der Staffelübergabe an die niedergelassenen Ärzte geht es laut Dröschel nun unter anderem darum, etablierte Kooperationen nicht aufs Spiel zu setzen. Diese Botschaft wolle man auch bei der Standes- beziehungsweise Kassenvertretung der Ärzteschaft anbringen. Denn: „Die Vertretung hat die Umsetzbarkeit der weiteren Impfkampagne durch die niedergelassenen Ärzte signalisiert. Derweil zeigt eine Umfrage, dass von 80 angefragten Praxen im Landkreis Lörrach gerade einmal die Hälfte bereit für die Impfungen sei, diese aber zum Teil nur ihre eigenen Patienten versorgen würden, weil mehr nicht leistbar ist.“ Erschwerend komme die Versorgung mit Moderna-Impfstoff hinzu, der teilweise nicht bestellbar sei. „Wir haben die Dosen aus Freiburg besorgt, damit sie nach dem 30. September für Zweitimpfungen zur Verfügung stehen.“ Das sei eigentlich gar nicht angedacht, vielmehr habe man aus einem Verantwortungsgefühl heraus gehandelt, so Dröschel.

Mehr Terminbuchungen

Gleichzeitig sehen beide die Terminbuchungen nach einem Sommerloch wieder im Aufwind. „Hier kommt eine relevante Größe an Erstimpfungen zustande, welche Hausärzte und andere niedergelassene Ärzte ab Oktober spontan leisten müssen. Und uns wird die Tür in wenigen Tagen zugesperrt“, monieren die Leiter, die zudem betonen, dass es nicht nur einen lokalen Koordinator für Impfungen in Heimen brauche, sondern auch eine Logistik vonnöten sei, die sicherstelle, dass Impfstoff bei Impfwilligen lande und nicht im Abfalleimer.

Dabei mangele es keineswegs am Engagement der beteiligten Ärzte, sondern an fehlenden Strukturen. „Die Kassenärztliche Vereinigung BW müsste proaktiv handeln und jetzt, wo die Infrastruktur noch besteht, auf Multiplikatoren zurückgreifen“, betont Franke. Andernfalls falle die gesamte Organisationsstruktur in sich zusammen. Und: „Wir ringen mit der KV und dem Sozialministerium, welche Infos zu Impfärzten und zeitlichen Abständen wir den Menschen nach ihrer Erstimpfung im KIZ mit auf den Weg geben können“, fügt Dröschel hinzu.

Andere Wege finden

Rückblickend findet er auch kritische Worte im Zusammenhang mit dem Terminbuchungsverfahren. KV.digital mit der Organisation und Bereitstellung zu beauftragen, sei angesichts deren Versäumnissen in der Digitalisierung die falsche Entscheidung gewesen. „Es gibt bundesweite Anbieter, die Terminmanagement wirklich beherrschen, da hätte man andere Wege finden können.“ Das System sei den Anforderungen von Anfang an nicht gerecht geworden, ergänzt Franke. Mit dem im Juni eingeführten eigenen Termin-System hätte man indes überwiegend positive Erfahrungen gemacht.

Für viele Menschen sei ein Terminbuchungssystem ein rotes Tuch, weiß Dröschel. Die große Resonanz auf niederschwellige Angebote verdeutliche, dass man weniger von einer Impf- als vielmehr von einer Terminbuchungsmüdigkeit sprechen könne. Wie wichtig eine eigene Impfkampagne für den anstehenden Übergang in die Regelversorgung sei, ließ Dröschel nicht unerwähnt. „Doch das ist derzeit kein Thema. Gleichwohl wird unsere Werbung am 30. September hinfällig, dann funktioniert auch die Terminbuchung nicht mehr.“