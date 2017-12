Kreis Lörrach Projekttage an Lörracher Schule

Kreis Lörrach. Einen Bogen von Friedenspädagogik über Fitness und Ernährung bis zum Leben mit einer Behinderung spannen die 36 Themen, denen sich die Schüler der Mathilde-Planck-Schule in Lörrach in den vergangenen Tagen gewidmet haben. Am heutigen Samstag, 9. Dezember, präsentieren die einzelnen Projektgruppen von 10 bis 12.30 Uhr ihre Ergebnisse am Tag der offenen Tür. Interessierte Besucher sind eingeladen, sich in der Mathilde-Planck-Schule, Wintersbuckstraße 5, zu informieren.