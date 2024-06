Kreis Lörrach: Punktlandung trotz Millionendefizit

Integrationen

Bei den Integrationen in den Arbeitsmarkt blieben die Ergebnisse im Jahr 2023 hinter den Erwartungen zurück. Die Integrationsziele wurden nicht erreicht, was aber der landesweiten Entwicklung entspreche. Insgesamt gesehen habe das Jobcenter im Landkreis Lörrach sogar etwas besser abgeschnitten als der Landesschnitt. Insbesondere in der ersten Jahreshälfte blieben die Integrationen in den Arbeitsmarkt hinter den Erwartungen zurück. Unter anderem lag dies daran, dass es sehr schwierig war, die Menschen nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder zu erreichen. Ab Jahresmitte sei dies besser gelungen, und die Integrationsquoten seien gestiegen. Dies zeige sich auch an den Entwicklungszahlen der Bedarfsgemeinschaften.

Langzeitarbeitslose

Erfreulich ist laut Werner, dass bei den langzeitarbeitslosen Menschen, die im Bereich des Sozialgesetzbuchs (SGB) II eine besonders herausfordernde Zielgruppe darstellen würden, im Jahr 2023 ein leichter Rückgang erreicht werden konnte.

Während der Zustrom der Menschen aus der Ukraine im Jahr 2023 kontinuierlich auf hohem Niveau verlief, kam es ab Sommer zu einer sehr großen Steigerung der Zugangszahlen an Asylsuchenden, legte Werner weiter dar.