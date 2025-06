Kreis Lörrach: QR-Codes zum Abzocken verwendet

Die Täter nutzen manipulierte QR-Codes, um an sensible persönliche Daten zu gelangen – unter anderem an Parkscheinautomaten und im Zusammenhang mit Online-Anzeigen auf gängigen Plattformen mit Kleinanzeigen. Ein Fall spielte sich auch im Landkreis Lörrach ab, berichtet Polizeisprecher Johannes Saiger vom Polizeipräsidium Freiburg.

Was ist Quishing? „Quishing“ ist eine Form des Phishings, bei der statt eines Links ein QR-Code eingesetzt wird. Wird dieser Code mit dem Smartphone gescannt, wird der Nutzer auf eine gefälschte Website weitergeleitet.