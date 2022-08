Kreis Lörrach Quader mit politischer Bedeutung

Bei den zwölf von den Autoren zusammengetragenen Wanderrouten komme man auf rund 80 Kilometern an über 500 der Monolithen vorbei – die ältesten unter ihnen wurden im Jahre 1488 gesetzt. Die Strecken führen dabei unter anderem von Kleinhüningen ins Basler Hafenareal, auch durch die Langen Erlen nach Riehen oder übers Hörnli und die Chrischona nach Birsfelden. Weitere Strecken im Baselland an der Grenze zu Frankreich kommen hinzu.

Die Distanzen liegen zwischen acht und 17 Kilometern. Laut Erismann und Aebischer folgen die beschriebenen Routen dabei nicht immer ausgeschilderten und markierten Wanderwegen, weil die Autoren versucht haben, den Grenzverlauf beziehungsweise den Grenzsteinen möglichst direkt nachzugehen.

Touren von acht bis 17 Kilometer Länge

Sehr übersichtlich wurden bei den einzelnen Wanderungen auch Anreisemöglichkeiten und die Dauer, Rückreisemöglichkeit und sonstige Bemerkungen zur Strecke angegeben.

Die Wanderung „In der Eisernen Hand“ beginnt beispielsweise in Riehen an der hinter dem Stettener Zoll gelegenen Straßenbahnwendeschleife „Riehen Grenze“, wo der eingemauerte Grenzstein 43 zu finden ist. Nachdem man den Zoll auf die deutsche Seite überquert, folgt man der Landesgrenze am Grenzstein 45 vorbei. In der Folge gelangt man auf dieser Route zu Grenzsteinen, die zum Beispiel das Wappen der Herren von Schönau (für Stetten) oder das mit Großherzogskrone versehene badische Wappen tragen. Durch den „Herrenwald“ geht es zur Spitze der Eisernen Hand und auf ihrer anderen Seite hinunter zum Zollübergang Inzlingen/Riehen.

Zeichen der Zeit und steinerne Botschafter

Die Autoren beschreiben die Auffälligkeiten einiger Steine detaillierter, was der Orientierung auf dem Weg dienen dürfte: „Der Stein 54 zeigt eine prächtige badische Seite: Stolze Krone und Kreuz. Der Baselstab hingegen wirkt ein wenig verschämt, halb versunken, scheu, getraut sich fast nicht auf den Stein“ – doch natürlich gibt es auch prächtig prangende Baselstäbe. Auch sonst sind die Wegbeschreibungen klar formuliert und verständlich, die Seiten übersichtlich gestaltet und mit ausreichend Bildern versehen. Hinzu kommen zahlreiche ausgewogene historische Einblicke zu den Orten, die man erreicht, und zu den Grenzsteinen, die man an ihnen findet.

An einer Stelle im Buch teilen die Autoren sogar „Grenzphilosophisches“ mit dem Leser. So reflektieren sie kurz die Begrenztheit des Menschen, seine Endlichkeit, die er an seinen eigenen Grenzen wahrnimmt und das Wesen der Grenze selbst.

Weitere Informationen: „Von Stein zu Stein“, von Claudia Erismann und Werner Aebischer. ISBN-13: 9783724525486, Reinhardt Verlag 2022, 152 Seiten.