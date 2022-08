Kreis Lörrach Radeln für den Umweltschutz

Kreis Lörrach. Sie fuhren in 210 Teams (2021: 172 Teams) und radelten mehr als 530 000 Kilometer – beachtliche 210 000 Kilometer mehr als 2021. In Summe konnten so – bei stehengelassenem Auto – 82 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden, wie das Landratsamt mitteilt.

Die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Alexandra Bühler, zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr 14 Städte und Gemeinden im Landkreis mitgeradelt sind und an der internationalen Kampagne für mehr Radverkehr, bessere Luft und Klimaschutz teilgenommen haben. Insbesondere aber geht unser Dank an die mehr als 2000 Radelnden des diesjährigen Stadtradelns. Wir hoffen, dass der Trend anhält, Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.“ Der fleißigste Einzelradfahrer brachte es auf 1416 Kilometer, das erfolgreichste Team auf knapp 38 000 Kilometer.