Kreis Lörrach Raus aus der Komfortzone

Der folgende Bericht setzt sich aus den Reisetagebüchern der Mädchen und den Schilderungen, Beobachtungen und Wahrnehmungen von uns Schulsozialarbeiterinnen zusammen.

Erster Wandertag

Leider erreichte uns am frühen Morgen die Nachricht, dass eines der Mädchen erkrankt war und somit nicht, wie geplant, an der Wanderung teilnehmen konnte. Alle anderen Mädchen warteten bereits gespannt an der jeweiligen Schule und freuten sich auf drei abenteuerliche Tage.

Dann ging es los. Mit dem Zug und Bus machten wir uns von Schopfheim und Maulburg auf den Weg nach Stühlingen. Im Zug hatten die Mädchen Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen. Da sie aus zwei verschiedenen Schulen und unterschiedlichen Klassen im Zug das erste Mal aufeinandertrafen, waren zunächst alle sehr schüchtern und zurückhaltend, was sich aber im Laufe der Tage veränderte.

In Stühlingen angekommen, wurden die Rucksäcke aufgesetzt, ein Anfangsfoto geschossen und wir machten uns auf den Weg. 13 Kilometer lagen an diesem Tag vor uns. Die Mädchen schrieben hierzu: „Es war toll, keine Schule zu haben und neue Freunde kennenzulernen. Während der Wanderung haben wir uns viel unterhalten. Es hat Spaß gemacht, war aber auch sehr anstrengend. Bei den letzten Metern dachten wir, dass wir sterben. Das erste Gasthaus war sehr schön, wir haben lecker gegessen und haben abends in unserer Ferienwohnung noch coole Spiele gespielt. Nachts hatte ich Heimweh, aber Frau Öhler kam dann zu mir und redete mit mir, sodass ich irgendwann einschlafen konnte“. Für viele Mädchen war das die erste Wanderung und vor allem die erste Wanderung mit schwerem Gepäck. Aber trotz der Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen hielten alle tapfer durch, sodass wir unsere erste Etappe erfolgreich hinter uns brachten.

Zweiter Wandertag

Nach einem sehr ausgiebigen Frühstück, das keine Wünsche offen ließ, richteten wir unsere Rucksäcke. Danach starteten wir unsere zweite Etappe. Die Mädchen waren noch erschöpft vom Vortag, aber sie motivierten sich gegenseitig und kämpften sich durch. Immer wieder machten wir kleine Pausen. „Der Weg war sehr abenteuerlich. Der Fluss und die Schluchten, an denen wir entlang gelaufen sind, waren sehr cool. Einmal haben wir eine Pause gemacht und unsere Füße im Wasser abgekühlt. Die Aussicht war schön, einmal sind wir an einer großen, bunten Blumenwiese vorbeigelaufen. Es war aber auch sehr anstrengend.“

Nachdem wir die vielen Wiesen hinter uns gelassen hatten, stiegen wir in die Wutachschlucht ab. Die Umgebung war beeindruckend und es gab vieles zu entdecken. Die letzten Kilometer machten allen zu schaffen. Aber auch diesen Wegabschnitt konnten wir trotz schmerzender Füße erfolgreich beenden. In der Schattenmühle angekommen, bezogen alle ihre Zimmer und direkt im Anschluss wurden wir mit einem leckeren Menü für den langen Weg belohnt. Auch an diesem Abend trafen wir uns nach dem Essen auf einem der großen Zimmer.

Dritter Wandertag

Auch an diesem Tag starteten wir früh. Wir weckten die Mädchen und frühstückten gemeinsam. Der Wirt hat zusätzlich für jede von uns ein Lunch-Paket gerichtet. Wir packten ein letztes Mal unsere Rucksäcke und liefen in einer langen Schlange die engen Wege der Lotenbachklamm entlang. „Heute sind wir 15 Kilometer gelaufen. Es war sehr sehr anstrengend und unsere Füße haben weh getan. Die Klamm und die Wasserfälle waren unsere Highlights!“ Die letzten beiden Stunden des Weges fielen den Mädchen wirklich schwer. Immer wieder mussten sie zum Weiterlaufen motiviert werden. Aber es war toll. zu sehen wie sich alle gegenseitig unterstützten. Rucksäcke wurden einander abgenommen und getragen und wir nahmen uns an den Händen und liefen gemeinsam. Wir erreichten den Schluchsee und fanden ein nettes Café. Dort belohnten wir uns mit Kuchen und Eis. Auf der Heimfahrt blieb kaum ein Auge offen. Die Erschöpfung war groß.

Fazit

Auch in diesem Jahr hat sich für uns wieder bestätigt, dass solche Projekte sehr wertvoll für unsere Arbeit sind und als Erlebnis für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und dem Kennenlernen und Erweitern der eigenen Grenzen sehr entscheidend sein können. Die Mädchen klagen oft am Anfang der Wanderung, dass Smartphone und andere Medien fehlen. Im Laufe des Projekts wird dies immer weniger. Am Ende werden die Medien meist kaum noch vermisst.