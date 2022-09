Kreis Lörrach Raus aus der Sofa-Ecke

Gründe zu kommen, gebe es mehr als genug, verspricht er beim Blick auf die Saison. An vielen Wochenenden steht das zum deutschen Musical-Preis nominierte eigene Musical auf dem Spielplan. Im Comedy- und Kabarettbereich geben sich Christoph Sonntag, Eure Mütter, Ingo Appelt, Abdelkarim, Stefan Danziger, Olli Gimber und Christoph Sieber die Klinke in die Hand. Musikalisch dürfen sich die Gäste auf Tribute-Bands freuen, die als beste in Europa gelten. Von Queen, Beatles, Simon & Garfunkel, Michael Jackson, Udo Jürgens, Tina Turner und AC/DC sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein, so die Programm-Macher. Auch die Sparte der A-Capella-Formationen ist mit „Maybebop“, „Lalelu” und erstmals mit „UNDUZO” mit den Besten der Szene besetzt. Die Oper La Traviata, das Theaterstück „Amadeus“, das Kindermusical „Schneekönigin”, „The Golden Voices of Gospel”, Irish Dance mit „The Danceperados of Ireland”, die japanischen Trommler von KOKUBO und die beliebte Kurzfilm- Matinée der Förderfreunde Gloria-Theater runden das vielfältige Programm ab.