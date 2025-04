Kreis Lörrach: Reaktivierung der Kandertalbahn soll schnell an Fahrt aufnehmen

Gemeinden informieren

Die Nahverkehrskonferenz biete die Möglichkeit, die Gemeinden zu informieren. „Und wir werden einen Strauß an Anregungen mitnehmen“, sagte Margarete Kurfeß (Grüne). Seitens des Kreises in der Rolle als Moderator wünschte sich Gerhard Zickenheiner (Grüne) viel Nachdruck bei den Anstrengungen, das Vorhaben voranzubringen.

Wie wichtig es sei, die Bürger bei diesem Projekt mitzunehmen, betonte Gudrun Heute- Bluhm (CDU). Wissend, dass die Bürger unterschiedlich stark von der Reaktivierung betroffen seien, es Gegner und Befürworter gebe, müssten die Chancen und Potenziale einer Kandertalbahn positiv nach außen getragen werden. „Es steht und fällt mit der Willensbildung in den Gemeinderäten“, sagte dann auch Ulrich May (Freie Wähler). Das Vorhaben gelinge nur als Gemeinschaftsprojekt. Klaus Eberhardt (SPD) schloss sich seinem Vorredner an. Und: Der Kreis müsse viel Hilfestellung anbieten. Die Verwaltung könne als Koordinator Grundlagen für die Entscheidungsbildung liefern. Gleichwohl sei es ein schwieriges Projekt, ergänzte May, weil persönliche Betroffenheiten entlang der Trasse bestünden. An manchen Stellen stünden Häuser ganz nah an den Gleisen: „Hier sind Probleme vorgezeichnet.“ Wer grundlegend dagegen sei, würde sich auch von den Kosten nicht umstimmen lassen, so Heute-Bluhm. Ihr zufolge dürfe der Prozess aber nicht übers Knie gebrochen werden. Dass man den Gemeinden in ihrer Willensbildung nicht vorgreifen wolle, erklärte Landrätin Marion Dammann. „Wir müssen die gegenseitigen Hohheiten respektieren.“