Kreis Lörrach Regiobus-Linien kommen gut an

Sehr gute Nachfrage

Der „Sausenberger“ verzeichnete bereits in den ersten beiden Jahren eine sehr gute Nachfrage. Dies lag auch im Rahmen der Erwartungen, heißt es seitens der Verwaltung. Zwar habe die Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 auch hier zunächst zu einem Einbruch geführt, die Linie habe sich hiervon allerdings relativ schnell und gut wieder erholen können. Im Jahr 2022 wurde sogar ein Wert von rund 107 000 Fahrgästen erreicht, was äußerst positiv zu bewerten sei, da sich die gesamthaften Fahrgastzahlen der Branche noch nicht wieder auf „VorPandemie-Niveau“ befinden.

Insgesamt wurden in den ersten fünf Jahren rund 485 000 Fahrgäste befördert, wie dieser Tage dem Kreis-Umweltausschuss berichtet wurde. Die Fahrgäste der Linie 54 würden hauptsächlich in Kandern und Brombach ein- und aussteigen, weiß Nahverkehrsplaner Philipp Günther. Lörrach-Hauptbahnhof und Schopfheim seien die wichtigsten Start- und Zielpunkte. Vor allem die Fahrten in den Hauptverkehrszeiten sowie punktuell am Wochenende, aber auch abends seien sehr gut ausgelastet. Mit Blick auf den Fahrtzweck liegen Ausbildung, Freizeit und Beruf in etwa gleich auf.