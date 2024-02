Kreis Lörrach: Regional forschen lohnt sich

Dabei werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 17 500 Euro vergeben. Schüler können sich bis zum 23. Juni bewerben. Für Erwachsene endet die Frist am 30. April. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 21. November 2024 in Nattheim statt, wie aus einer Mitteilung des Landratsamts hervorgeht.

Diverse Themenfelder

Ausgezeichnet werden in sich geschlossene Einzelwerke, die auf einer eigenen Forschungsleistung beruhen. Die Arbeiten können diverse Themenfelder mit Bezug zu Baden-Württemberg als Heimat behandeln. Hierzu zählen Werke über Orts-, Regional- und Landesgeschichte, Brauchtum, örtliche Technik und Industrie, Denkmalschutz, Dorferneuerung, Kunst, Architektur sowie Natur, Landschafts- und Umweltschutz. Ebenfalls willkommen sind Arbeiten zur örtlichen Bevölkerungsentwicklung, zur Geschichte von Minderheiten sowie zur Entwicklung von Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung.