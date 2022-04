Kreis Lörrach Regionale Produkte direkt vom Erzeuger

Den Verbrauchern gegenüber deutlich machen, dass der Agrarsektor in der Raumschaft so ziemlich alles bietet, was an regionalen und saisonalen Köstlichkeiten den heimischen Tisch deckt – das sieht der Agrarsektor auch im Dreiländereck als Aufgabe und Chance. Denn nicht nur Obst und Gemüse, auch tierische Produkte gibt es in diesem fruchtbaren Landstrich in vielfältiger Form. Aus Kuhmilch – im Wiesental teilweise auch aus Ziegen- und Schafsmilch – entsteht Käse, aber auch Bauernhof-Eis sowie weitere Milchprodukte. Selbstgebackenes Bauernbrot gibt es nicht nur auf den Wochenmärkten, sondern auch in den Bauern- und Hofläden, die viele Erzeuger in der Region betreiben. Auch die Metzger in der Region sind darum bemüht, möglichst Fleisch von den Tieren der hiesigen Bauern zu verarbeiten. So finden sich viele regionale Fleisch- und Wurstwaren in den entsprechenden Frische-Theken. Abgerundet wird das regionale Sortiment im Lebensmittelbereich durch die Weinbauern und deren anerkannt hochwertige Tropfen aus hiesigen Reben.

Schon mehr als eine Abrundung der Branche stellen jene Bauern und Winzer dar, die als Mitglieder der Öko-Erzeugerverbände Obst, Gemüse und Wein nach biologisch-dynamischen Gesichtspunkten erzeugen und damit das Angebotsspektrum auf diesen immer wichtiger werdenden Bereich ausdehnen. Qualität in den Produkten und in der Präsentation ist in allen Angebotssegmenten bei den Verbrauchern gefragt, wissen die Erzeugenden.