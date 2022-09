Kreis Lörrach Regionales wird stark nachgefragt

Spätfrost sorgt für Einbußen

Die Rückgänge erklärte Boll damit, dass im Jahr 2021 ungewöhnlich feuchte und kühle Witterungsverhältnisse, vor allem Spätfrost-Ereignisse in weiten Teilen des großen Einzugsgebietes Mengeneinbußen bei den Kirschen und Zwetschgen bedingte. Nach einem kalten und nassen Frühjahr folgte eine Hitzeperiode von wenigen Wochen, und im Sommer sorgten Starkregen- und Hagelereignisse für weitere Probleme.

Glücklicherweise konnte, so Boll, über die dem EGRO vorgeschaltete Vertriebsorganisation „Obst- und Gemüsevertrieb“ (OGS) bei Erdbeeren, Spargel und später Zwetschgen sowie Kirschen zugekauft werden. So konnten die Lieferverträge mit den Kunden, im Wesentlichen der Lebensmitteleinzelhandel einschließlich Discounter, eingehalten werden. Und beide Betriebe, also die genossenschaftliche EGRO und die OGS erzielten positive Jahresergebnisse – trotz eines EGRO-Minderumsatzes von rund einer Million Euro.

Ausblick

Dieses Jahr belastet die Landwirtschaft im EGRO-Einzugsgebiet die Hitze und der mangelnde Niederschlag. Und auch die Probleme mit dem Schädling Kirschessigfliege nannte Boll. Erfreulich sei aber die hohe Qualität der hiesigen Erzeugnisse. Erschwert werde die Situation für den EGRO durch die bei vielen landwirtschaftlichen Erzeugnissen spürbare starke Kaufzurückhaltung.

Boll forderte die Genossenschaftsmitglieder auf, ihre Erzeugnisse in guten und in schlechten Zeiten an den EGRO liefern und nicht auf andere, vermeintlich ertragsreichere Vertriebswege ausweichen.

Wahlen

Die Brüder Martin und Fritz Wassmer aus Bad Krozingen wurden in ihren Funktionen in Vorstand und Aufsichtsrat genauso bestätigt wie Aufsichtsratsvorsitzender Werner Räpple aus Bischoffingen. Ehrungen gab es für die Arbeitsjubilare Uwe Plefka (Betriebsleiter Efringen-Kirchen), für Walter Renner (LKW-Fahrer in Oberrotweil) und Andreas Hornbach (Packstationsleiter Oberrotweil) für jeweils 30 Jahre Betriebszugehörigkeit.