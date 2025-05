Kreis Lörrach: Regionalplan zur Windenergie geht in weitere Phase

Der Regionalplan Windenergie bewegt viele Menschen in der Region: Jetzt ist der zweite Anhörungsentwurf beschlossen worden. Künftig kann die räumliche Steuerung der Windenergieanlagen nur noch mit dem Regionalplan geleistet werden. Unter einer Bedingung: dass das von Bund und Land gesetzte Flächenziel (1,8 Prozent der Regionsfläche) erfüllt wird. Ansonsten gäbe es keine Steuerung mehr, heißt es in einer Mitteilung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee. „Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden mit einer Teilfortschreibung des Regionalplans“, heißt es in dem Schreiben. Das vorgestellte Planungskonzept beinhaltet 40 Vorranggebiete für die Windenergie in den Landkreisen Lörrach, Waldshut und Konstanz mit insgesamt 5024 Hektar Fläche, die im Mittel einen Stromertrag von 219 W/qm ermöglichen. Davon liegen 2161 Hektar im Landkreis Lörrach (0,8 Prozent der Regionsfläche), 1801 Hektar im Landkreis Waldshut (0,6 Prozent) und 1062 ha im Landkreis Konstanz (0,4 Prozent). Nach der ersten Anhörung seien 13 Gebiete entfallen, bei den restlichen Gebieten hätten sich am Zuschnitt Änderungen ergeben, heißt es weiter. „Das ist die zentrale Botschaft: mit den nun im Entwurf vorgesehenen Gebieten erreichen wir die Steuerungswirkung. Wir möchten das Verfahren nun zügig zum Abschluss bringen. Die Menschen in der Region und die Kommunen sollen möglichst bald Gewissheit darüber haben, wo in der Region Windenergie entstehen kann, wo aber auch nicht“, erläutert der Verbandsvorsitzende Martin Kistler. „Um es klar zu sagen: Die Hände in den Schoß zu legen und den ungesteuerten Zustand für die Region in Kauf zu nehmen, war für die Verbandsversammlung nie eine Option.“