Kreis Lörrach Reisebüro Stiefvater stiftet Kreuzfahrt im Wert von 7000 Euro als Preis

Das Reisebüro Stiefvater in Lörrach und Weil am Rhein zählt zu den langjährigen und treuen Unterstützern der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann und stiftet auch dank der Unterstützung von „Airtours“ einen der Hauptpreise für die Riesentombola. Mit dem derzeit modernsten Kreuzfahrtschiff der Welt, der Seven Seas Explorer, geht es ab dem 4. April 2018 von Barcelona nach Monte Carlo. Der Preis hat einen Wert von 7000 Euro (inklusive VIP-Transfer mit Chauffeur zum und vom Flughafen Basel oder Zürich). Die Gewinner verbringen acht Nächte auf dem luxuriösesten Schiff, das je gebaut wurde. Stationen der Reise sind neben Barcelona und Monte Carlo Ibiza, Mahón (Menorca), Cagliari (Sardinien), Ajaccio (Korsika), Portofino, Toulon und Saint-Tropez. Foto: zVg