Kreis Lörrach Reisen? Seilnacht!

Das Reisebüro Seilnacht mit seinen FIRST-Reisebüros in Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein ist seit vielen Jahren Partner der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung. In Zusammenarbeit mit A-ROSA stiftet das Familienunternehmen eine einwöchige Flusskreuzfahrt von Köln nach Amsterdam inklusive Hin- und Rücktransfer im Wert von mehr als 4000 Euro.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen ein neues Gesicht gegeben, mit einem neuen Logo und einem neuen Design.

„Wir sind seit 25 Jahren Franchise-Nehmer von FIRST-Reisebüro und FIRST Business Travel und wir sind weiterhin überzeugt, dass das eine gute Kooperation mit TUI ist. Andererseits sind wir ein regional verwurzeltes Unternehmen“, sagt Geschäftsfüher Michael Seilnacht. Gemeinsam mit den Mitarbeitern hat sich die Familie Seilnacht bei einem eintägigen Workshop Gedanken gemacht und die Frage gestellt, „wer sind wir eigentlich?“. Das Ergebnis lässt sich in dem Slogan „Wir sind Seilnacht“ zusammenfassen – und das, sagt Michael Seilnacht, „schon seit 80 Jahren“.

Die Folge waren nicht nur ein neues Logo und ein komplett neuer Markenauftritt sondern auch ein Leitbild. Darin ist festgehalten, dass die Themen Umwelt und soziales Engagement für das Reisebüro Seilnacht ein wichtiges Thema ist. „Das haben die Mitarbeiter auch so mitbestimmt“, unterstreicht Seilnacht und findet es eine gute Sache auf die Mitarbeiter zu hören. „Wir sind weiterhin FIRST-Reisebüro, aber auch Seilnacht in der Region, was durch das neue Erscheinungsbild auch verstärkt nach außen sichtbar geworden ist“, erklärt er.

Engagement

Umwelt und Nachhaltigkeit spielen für das Unternehmen eine große Rolle. In diesem Jahr hat Seilnacht über die Initiative „Plant for the Planet“ mehr als 2500 Bäume gepflanzt. „Wir sind stolz darauf, dass wir einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten können“, sagt Michael Seilnacht. Dazu zählt auch der Umstieg von Plastik- auf Papiertragetaschen. Für das kommende Jahr will das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz unternehmen. „Wir überlegen, uns im nächsten Jahr Elektroautos als Firmenwagen anzuschaffen“, erklärt Michael Seilnacht. Dies sei ein Bereich, bei dem sich ein Unternehmen für die Umwelt einbringen könne, ist er überzeugt.