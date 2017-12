Kreis Lörrach Spendenrekord:  über 180 000 Euro

Mit der Ziehung der Gewinner der Riesentombola bog die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung am Dienstag auf die Zielgerade ein. Erfreulich: Mit einem vorläufigen Endergebnis von mehr als 180 000 Euro wurde die Spendensumme des Vorjahres nochmal überboten.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. „Wir haben eine sehr erfolgreiche und schöne Hilfsaktion hinter uns gebracht“, freute sich der Vorsitzende des Hilfsvereins und Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann, Guido Neidinger. Er bedankte sich bei allen Spendern – auch bei jenen, die nur kleine Spenden leisten konnten. Neidinger dankte insbesondere auch denen, die mit ihren Preisen die Zugpferde für die Tombola gespendet haben, und so wesentlich zum Erfolg und zur Spendenbereitschaft beitragen.

Die Zahl der Hilfsanträge steige von Jahr zu Jahr, stellte Neidinger fest. „Das zeigt, dass die Not nach wie vor sehr groß ist, aber auch wie sehr die Aktion bekannt ist.“

Neidinger überbrachte die Grüße der Schirmherrin, Landrätin Marion Dammann, die wegen eines ganztägigen Termins verhindert war, aber versprach im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, um die Wichtigkeit der Hilfsaktion zu unterstreichen.

Hilfe aus der Region für die Region

Dass die Spenden direkt Menschen und sozialen Einrichtungen aus dem Landkreis zugute kommen, macht den Erfolg der Weihnachtshilfsaktion aus. Ein Punkt der für die Unternehmer und Spender der Preise neben dem sozialen Aspekt besonders wichtig ist.

„Wir machen das gerne und aus Überzeugung. Es ist unser Anliegen, dass etwas für die Region gemacht wird“, brachte es Oliver Schultheiß auf den Punkt. Er stellte mit seinem Autohaus den Hauptpreis der diesjährigen Riesentombola, einen neuen Toyota Yaris Hybrid Comfort im Wert von 20 500 Euro zur Verfügung.

„Wir sind froh, an der Aktion teilzuhaben“, unterstrich auch Fridolin Stiefvater, der mit seinen Reisebüros in Lörrach und Weil am Rhein schon seit Jahrzehnten bei der Hilfsaktion mit an Bord ist. „Das hat angefangen mit einer dreitägigen Reise nach Paris“, erinnert er sich. In diesem Jahr stiftete sein Unternehmen eine Traumkreuzfahrt von Barcelona nach Monte Carlo für zwei Personen. Die Gewinner verbringen acht Nächte auf der „Regent Seven Seas Explorer“ dem derzeit luxuriösesten Kreuzfahrtschiff der Welt.

„Wir unterstützen seit vielen Jahren die Aktion aus der Region für die Region“, unterstrich auch Michael Seilnacht, Geschäftsführer des Reisebüros Seilnacht mit seinen FIRST-Reisebüros in Lörrach, Weil am Rhein und Rheinfelden. Das Unterstützen der Hilfsaktion habe er von seinem Vater geerbt, sagt er und betont: „Es ist für mich eine Herzenssache, dies weiterzuführen.“

„Ich finde die Aktion großartig“, sagte Tobias Fischer, Hoteldirektor des Steigenberger Hotels „Stadt Lörrach“. Das Hotel stellt ein Wochenende für zwei Personen in der exklusiven Vitra Suite zur Verfügung.

„Für uns ist wichtig, dass das Geld in der Region bleibt“, unterstrich auch Andreas Bieg, Inhaber von Radsport Bieg in Stetten. Er kündigte an, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein und erneut ein hochwertiges Marken E-Bike als Preis zur Verfügung zu stellen.

„Wir sind seit Jahren als Sponsor mit der Binzener Runde verbunden und finden die Aktion sehr toll“, sagte Yvonne Schweickhardt von Badenova. Der regionale Energieversorger stiftete zwölf Monate kostenlosen Ökostrom für einen Privathaushalt und im nächsten Jahr den Hauptpreis (siehe Artikel unten).