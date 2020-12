Kreis Lörrach Rekordspenden – trotz Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Spendenschecks an die sozialen Einrichtungen in diesem Jahr nicht gesammelt übergeben, sondern verschickt, berichtete er. Auch die meisten der 500 Preise, die in den vergangenen Jahren von den Gewinnern abgeholt werden konnten, würden in diesem Jahr mit der Post verschickt oder von Freiwilligen ausgeliefert.

Der Vorsitzende dankte insbesondere Antonio Guida. „Er hat uns einen großen Stein vom Herzen genommen, als er uns ein Auto als Hauptpreis zur Verfügung gestellt hat“, sagte Neidinger und verwies auf die große Anziehungskraft des Autos für die Tombola. In seinen Dank schloss er auch die weiteren Stifter der Hauptpreise ein – die Badenova und das Radsportgeschäft Bieg.

Grußwort der Schirmherrin

Die Ziehung der Gewinner fand coronabedingt in einem etwas kleineren Rahmen statt. Die Schirmherrin der Aktion, Landrätin Marion Dammann, hat daher ihre Grüße zuvor elektronisch übermittelt. „Ein Jahr liegt hinter uns, in dem sich in besonderem Maße gezeigt hat, dass wir Solidarität und gegenseitige Unterstützung brauchen. Wie gut, dass Aktionen wie ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ uns ermöglichen, einen Beitrag zu leisten und mit ihrer Schwerpunktsetzung auf relevante und noch stärker in den Fokus zu nehmende Themen wie Depressionen hinweisen. Dank gilt allen, die die Aktion praktisch und finanziell unterstützen und damit möglich machen“, schrieb Dammann.